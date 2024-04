“Mu më ke afër…”, Meritoni “tradhton” Ilnisën pak orë pas eleminimit

Meritoni dhe Rikja, dy banorët e Big Brother VIP, të cilët kanë deklaruar që njihen që nga jashtë dhe se janë miq kanë pësuar krisje brenda shtëpisë.

Ditën e sotme, teksa qëndronin në ambientin e pishinës, Meritoni i ka shprehur Rikes se është në mbështetje të saj.

Meritoni: Si janë muhabetet me ata (banorët)?

Rikja: Lëmsh mo

Meritoni: Mbaj qëndrimin, secili do me e pa veten më lart se ty. Këtë mos e harro asnjëherë

Rikja: Çdo njeri shikon prapanicën e vet

Meritoni: Mua më ke afër, e thash edhe atje, sa të jem në këtë shtëpi Rikes do i qëndroj afër në çdo situatë do e mbështes dhe unë këtu jam

Rikja: Pas tre muajsh u kujtua Meritoni..

Në një bisedë me Gracianon, Meritoni i thotë atij se Rikja është vajzë e drejtë, ndërsa gjithashtu i shpreh pendesën në lidhje me situatat që i kanë ndodhur me banoren.