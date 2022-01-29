Mozzik i jep informacionin e rëndësishëm Donaldit nga jashtë, ndërhyn Arbana
Reperi i njohur Mozzik mbrëmjen e djeshme hyri në shtëpinë e Big Brother për t’i argëtuar me muzikën e tij.
Mozzik u ndal tek Donaldi duke i thënë se i uron fitoren dhe se sipas tij ky është dhe mendimi i publikut.
“Unë vij nga jashtë, vij me idenë e publikut, me atë pëlqimin e publikut, kam ardhur t’i argëtoj të gjithë, por më së shumti kam ardhur t’i uroj fitoren Donaldit.
Të mirë jeni të gjithë, ju kam ndjekur sa kam patur kohë, por mjalti i shtëpisë është Donaldi. I uroj suksese”, tha Mozzik ndërsa Arbana e ndërpreu duke i thënë se ky është mendimi i tij personal.
“Ky është mendimi i Mozzik dhe vetëm Mozzik”, i tha Arbana.