LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mozzik i jep informacionin e rëndësishëm Donaldit nga jashtë, ndërhyn Arbana

Lajmifundit / 29 Janar 2022, 09:00
Showbiz

Mozzik i jep informacionin e rëndësishëm Donaldit nga

Reperi i njohur Mozzik mbrëmjen e djeshme hyri në shtëpinë e Big Brother për t’i argëtuar me muzikën e tij.

Mozzik u ndal tek Donaldi duke i thënë se i uron fitoren dhe se sipas tij ky është dhe mendimi i publikut.

“Unë vij nga jashtë, vij me idenë e publikut, me atë pëlqimin e publikut, kam ardhur t’i argëtoj të gjithë, por më së shumti kam ardhur t’i uroj fitoren Donaldit.

Të mirë jeni të gjithë, ju kam ndjekur sa kam patur kohë, por mjalti i shtëpisë është Donaldi. I uroj suksese”, tha Mozzik ndërsa Arbana e ndërpreu duke i thënë se ky është mendimi i tij personal.

“Ky është mendimi i Mozzik dhe vetëm Mozzik”, i tha Arbana.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion