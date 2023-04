"Motrën time s'dua ta shoh para 30 djemve si Efi", Arbana Osmani shpërthen si asnjëherë më parë ndaj Luizit

Luizi e ka paragjykuar Efin për faktin se ka qenë pjesë e "Përputhen" dhe këtë debat e kanë hapur edhe spektaklin e sotëm.

Luizi u shpreh se nuk do të donte që motrën e tij ta shihte para 30 djemve dhe ajo të zgjidhte njërin, siç ndodh në "Përputhen".

Këtu Arbana ndërhyri dhe i kërkoi Luizit të ketë respekt për të gjitha ato vajza duke marrë shembull edhe rastin e tij me Kiarën.

Luizi: Unë motrën time s’do doja me e pa para 30 djemve duke i vënë gishtit njërit dua këtë.

Arbana: Luiz pak respekt për të gjitha këto vajza që marrin pjesë në këto programe. Nuk do doja as dikush të thoshte motrën time nuk do doja ta shikoja si Kiara në një format si Big Brother që shkon aty lidhet me çuna dhe bën dashuri poshtë jorganit. Të paktën ju mos bëni të tilla deklarata.

Luizi: S’kemi bërë gjë poshtë jorganit

Arbana: Edhe sikur të keni bërë, s’ka asgjë të keqe. Ka aludime që keni bërë, por bëni ç’të doni, jeni të lirë. Unë nuk jam e lumtur si trajtohen vajzat që marrin pjesë në programe televizive.