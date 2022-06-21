LEXO PA REKLAMA!

Motra e futbollistit të Premier Ligës martohet me burrë shqiptar, sulmuesi ia merr valles me plis në kokë

Lajmifundit / 21 Qershor 2022, 12:51
Motra e futbollistit të Premier Ligës martohet me burrë shqiptar,

Motra e sulmuesit të njohur finlandez, Timu Puki është martuar mbrëmë në Kosovë me një djalë shqiptarë.

I pranishëm në dasmë ka qenë edhe futbollisti që sezonin e fundit ishte pjesë e Noruiçit në Premier Ligën angleze.

Nga fotot e siguruara nga portalet kosovare, Puki, u pa në dasmën e motrës së tij, duke valvitur flamurin shqiptar.

Kjo, teksa kishte vendosur plisin në kokë.

Video e momentit te kercimit:

Ndër të tjera 32-vjeçari nga Finlanda, vallëzoi me motrën e tij si dhe kërceu valle shqiptare, në ditën më të lumtur të saj.

