Motra e futbollistit të Premier Ligës martohet me burrë shqiptar, sulmuesi ia merr valles me plis në kokë
Lajmifundit / 21 Qershor 2022, 12:51
Showbiz
Motra e sulmuesit të njohur finlandez, Timu Puki është martuar mbrëmë në Kosovë me një djalë shqiptarë.
I pranishëm në dasmë ka qenë edhe futbollisti që sezonin e fundit ishte pjesë e Noruiçit në Premier Ligën angleze.
Nga fotot e siguruara nga portalet kosovare, Puki, u pa në dasmën e motrës së tij, duke valvitur flamurin shqiptar.
Kjo, teksa kishte vendosur plisin në kokë.
Video e momentit te kercimit:
Ndër të tjera 32-vjeçari nga Finlanda, vallëzoi me motrën e tij si dhe kërceu valle shqiptare, në ditën më të lumtur të saj.