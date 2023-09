Mos ndoshta Princ Harry dështoi me projektin në Netflix?!

Princi Harry ka dështuar të hyjë në top 10 grafikun në Netflix me shfaqjen e tij të re Heart of Invictus, me një ekspert që sugjeroi që nuk do të ndodhte kurrë. Duka i Sussex-it publikoi serinë e tij të re të mërkurën e kaluar dhe mori komente të ndryshme. Seriali me pesë pjesë, i cili u krijua në bashkëpunim midis Netflix dhe Archewell Productions, ndjek një grup konkurrentësh në stërvitje për Lojërat Invictus të vitit të kaluar.

Harry ngriti garën sportive të stilit Paralimpik në 2014 për të ndihmuar personelin ushtarak dhe veteranët e lënduar dhe të sëmurë. Pavarësisht natyrës prekëse të dokumentarit, ai ka humbur një vend të parë në listat e Netflix. Në vend të kësaj, shfaqje të tilla si One Piece dhe Derry Girls e kanë gjetur veten në Top 10. Ekspertja e PR Mayah Riaz sugjeroi se nuk ishte kurrë qëllimi i Harry-t të krijonte një shfaqje të lartë.

Duke folur ekskluzivisht për The Mirror, Mayah tha:

Zemra e Invictus është një projekt i afërt me Princin Harry. Ai po e bënte atë për të rritur ndërgjegjësimin për një kauzë afër zemrës së tij dhe jo për vlerësimet. Nëse njerëzit prisnin që të bënte po aq “mirë” sa seriali i tij dokumentar, kjo nuk do të ndodhte kurrë.

Megjithatë, ajo tha se njerëzit nuk mund të mbështeten plotësisht në gjëra të tilla si top 10 Listat si tregues të suksesit.

Vetëm sepse nuk hyri në Top 10 në Netflix nuk do të thotë se dështoi ose askush nuk e shikoi atë. As nuk do të thotë se e ardhmja e tij me Netflix është në pikëpyetje.