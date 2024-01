“Mos më thuaj nuk kam mamin dhe babin”, degradon debati Sara-Egla në BBV

Sara dhe Egla janë përfshirë në një debat të ashpër në shtëpinë e Big Brother VIP.

Egla: Më e parregullta këtu brenda, duke bo kështu andej, këndej, një rrëmujë e tmerrshme, me mu marove punë. Duhet të përmirësohesh, pastaj të më drejtohesh dhe mu drejto me ju për moshën.

Sara: Jeni të gjithë njësoj.

Egla: Me zonja Egla do të drejtohesh

Sara: Nuk e merr respektin tim në këtë lloj mënyrë që m’i merr rrobat dhe i hedh këtu. S’është çështje moshe këtu, me lënë me fitu vetëm këta që janë mbi 40. Nuk është okay se ishin në rregull.

Egla: Mos më thuaj s’kam mamin dhe babin.

Edhe unë nuk e kam babin, ka një problem shumë të madh nuk jemi këtu për të bërë viktimat.

Sara: Mos i thuaj një goce që nuk e di, që je rritur pa dashuri, ke nevojë për dashuri, po kam..

Egla: Mos më tjetërso mua fjalën.

Sara: Unë kështu e dëgjova. Nëse e kam dëgjuar gabim të kërkoj unë falje ty.

Egla: Kur më the vogëlushe, më the më jep dashuri se s’kam prindërit.

Sara: Unë të thash ty më jep dashuri se s’kam prindërit?! Sigurisht që jo.

Egla: Jam rritur pa prindër.

Sara: Mendova se the jam rritur pa dashuri. Okay unë të kërkoj ndjesë. Ne ishim larg, unë s’jam njeri që nuk kërkoj ndjesë, por nuk ka lidhje mosha.