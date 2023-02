“Mos më luaj bishtin me këdo”/ Luizi lëshon perlën e radhës: Oj Kiar synit tem si shpëton kurrgja, edhe...

Luizi, kryefjala e këtij edicioni të Big Brother VIP dje ka “lëshuar” perlën e radhës duke bërë për të qeshur Kiarën dhe banorët e tjerë.

Kameras nuk i ka shpëtuar ky moment bejtesh i cili po bën xhiron në rrjet me reagime dhe komente të shumta. Shiko videon më poshtë.

Moj Kiar… Oj Kiar në qoftë se më do! Kur t’delsh jashtë mos m’luj bishtin me këdo. Se synit tem si shpëton kurrgja, edhe mizën hava, e dalloj me menje temen, a asht mashkull apo asht femen.

A është e lehtë, a është me barrë…Du kushte po s’jam i marrë. Mos mu shtir si piskavic, prandaj duje kët Luiz!

Se jam ma i miri n’Shkodër! S’la hajdut as n’fush as n’kodër! Pa i kap e pa i Ishu, lozin menç ata për mu.

Se ku i marrin paret përnat, as s’ju përzihem hic n’zanat. Se kam qejf me l?mu, se ata paret i ndajnë me mu.

Prandai më hiq prej ketij sikleti, se s’ka tradheti me Luiz shtetin. Ndac per me ba dashni per s’marit, t’pres sa t’erret n’kry t’pazarit.