“Mos fut gocat e vogla në sherr”/ Gazmendi përplaset me Ilnisën: Ke probleme me inferioritetin

Debatet në Big Brother Vip 3 nuk mund të mungonin. Që në ditën e parë të qëndrimit brenda në shtëpi ka pasur përplasje mes konkurrentëve.

Gazment Ujkashi dhe Ilnisa Agolli u përfshinë në debat, teksa qëndronin në oborr. Ilnisa i kërkoi “të mos fusë në sherr vajzat e vogla”, ndërsa Gazi u kundërpërgjigj, duke thënë se “mund të bëjë çfarë t’i dojë qejfi”. Do ta humbasësh toruan me mua, iu drejtua kozmetologu gazetares.

Ilnisa: E luaj shumë bukur me ty

Gazi: Me mua, asnjëherë!

Ilnisa: E luaj shumë bukur

Gazi: Luaje, mos e vrit mendjen

Ilnisa: Njëherë ta fal rrokatën, herën e dytë

Gazi: Çfarë do më bësh

Ilnisa: Si?

Gazi: Çfarë do më bësh?

Ilnisa: Do ta shohësh

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gazi: Je trime apo jo?

Ilnisa: Loja vazhdon! Jam duke heshtur tani

Gazi: Thuaje këtu në shesh të burrave

Ilnisa: S’do ta fal mbretëreshën herën e dytë. Mos fut goca të vogla në sherr

Gazi: Goca të vogla në sherr? Ka ndonjë gocë të vogël këtu?

Ilnisa: Hajde tani… të gjitha ne jemi goca të vogla përballë teje

Gazi: Seriozisht e ke?

Ilnisa: Pse, jemi gjë moshatar?

Gazi: Nëse ke probleme me inferioritetin, vazhdo…

Ilnisa: Unë probleme me inferioritetin?!

Gazi: Po. Çfarë të bëj unë, të të hap rrugë ty?

Ilnisa: Jo të bësh sehir

Gazi: Çfarë të më teket mua do bëj. Shpresoj mos të humbësh toruan me mua, se e humbe që tani.