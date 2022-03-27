Monika Lubonja flet hapur: Më mirë e divorcuar se e tradhëtuar!
Aktorja Monika Lubonja ka rrëfyer edhe njëherë vështirësitë e divorcit duke u shprehur se është ndier e paragjykuar nga shoqëria.
Ajo tha se kjo gjë tashmë nuk e shqetëson më dhe e rëndësishme si pas saj është të rrisësh një fëmijë të fortë.
“Unë e di çfarë do të thotë të jesh e divorcuar. Kam pasur gjithmonë guximin për t’i bërë gjërat ndryshe, për të dalë jashtë mentalitetit shqiptar.
Më mirë të jesh e divorcuar sesa e dhunuar dhe e tradhtuar.
Unë jam ndier e gjykuar dhe vazhdoj të ndihem e gjykuar, kjo gjë nuk më shqetëson më. E rëndësishme është të rrisësh një fëmijë të fortë”, tha Monika në “Përputhen Prime”.
Monika ka folur për marrëdhënien e saj me ish-bashkëshortin e ndjerë shumë herë në shtëpinë e “Big Brother VIP”, që nga njohja dhe deri te ndarja.