Moderatorja i përgjigjet ashpër Zhaklinës: Vendi ku po ndihesh e mbrojtur ka përdhunuar mbi 20 mijë nëna shqiptare

“Jam e sigurt në Serbi sepse s’ka shqipe”. Kjo është deklarata virale e Zhaklin Lekatarit, e cila është cilësuar si antishqiptare nga shumë persona, përfshirë edhe figura të njohura.

E një ndër to është edhe Fjoralba Ponari. Moderatorja madje e cilësoi çnjerëzore këtë koment të Zhakut, në një status në Tëitter, ku ndër të tjera shkruante:

“T’i hedhësh kripë plagës, ende të hapur të mijëra shqiptarëve që kanë humbur familjarë, miq e të njohur në luftën e Kosovës, për shkak të sjelljeve shtazarake të një turme pa kokë, është anti-shqiptare dhe çnjerëzore. Një kujtesë e vogël, vendi ku po ndihesh e mbrojtur, ka vrarë mbi 10000 bije nënash, e përdhunuar mbi 20000 të tjera.”

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo ka marrë një replikë edhe nga opinionistja e “BBV2”, e cila i shkruan: “Pse nuk bërë asgjë kundër turmës shtazarake që më përdhunoi virtualisht për pesë muaj? Ku ishin statuset e tua?”

Fjoralba nuk e la me kaq duke iu kthyer sërish: “Këtu kanë qenë, janë dhe do jenë. Virtuale dhe jo vetëm. Më vjen shumë keq, por nuk e kam përligjur kurrë dhunën, të asnjë forme, kundër askujt. Sikurse nuk pranoj analogji mes reagimeve të një tufe shpellarësh me masakrat e ’98.”