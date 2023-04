Miku i ngushtë i banores së "BBVA" habit me deklaratën: Ja çfarë do të bëjë Efi në dasmën e Kiarës dhe Luizit

Sot në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon ishte i ftuar Xhoi Bare, miku i ngushtë i Efit.

Ai u shpreh i lumtur që Efi u kualifikua në finale, duke e quajtur totalisht të merituar. Sa i përket marrëdhënes me Kiarën dhe Luizin, sipas tij gjërët do të qetësohen jashtë.

“Unë mendoj që ajo do shkojë në dasmën e tyre dhe do jetë e para që do të marrë vallen. Kur të dalin jashtë çdo gjë do sqarohet”, u shpreh ai.

I pyetur nga Bieta se kë sheh në finale bashkë me Luizin dhe Efin, ai përmendi Dean si finalist të tretë dhe për të katërtin shprehu pëlqim mes Kristit dhe Qetsorit.