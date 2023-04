"Mezi po pres"/ Pas BBV tha se do largohet drejt Spanjës, zbulohen projektet e fuqishme të Olta Gixharit

Olta Gixhari ishte ndër banoret më të pëlqyera të këtij edicioni të “Big Brother”. Ndonëse pas 100 ditësh, ajo la shtëpinë, ende aktorja vijon të bëjë për vete publikun.

E duket se gjithë ky interesim për të, ka bërë që ajo të rikthehet edhe njëherë në Shqipëri, këtë herë me disa projekte.

“Kam disa projekte dhe kontrata shumë të mira. Nuk mund t’i zbuloj tani, por do të jetë ‘Top Channel’ që do t’i zbulojë i pari.

“Disa janë në bashkëpunim me ‘Top’-in, por ka dhe të tjera. Do të jem këtu për një farë kohe dhe pastaj do iki të zhdukem se do bëj gocën…”, u shpreh aktorja në një prej daljeve të saj.

E fill pas kësaj deklarate, ajo është shfaqur në xhirime që po realizohen.

Nuk dihet nëse aktores simpatike i është premtuar një minutazh i saji, apo do të jetë pjesë e formateve që janë në ‘Top Media’, por ajo që dihet me siguri është që ka nisur puna për të parë sërish Olta Gixharin në ekran.