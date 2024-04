“Mëso të sillesh me gratë”/ Çfarë ndodhi?! Debat i ashpër mes Eglës dhe Liamit

Egla dhe Liami e kanë nisur ditën me një debat të fortë mëngjesi ne sotëm në shtëpinë e “Big Brother Vip”.

Ata kanë debatuar për lojë, teksa më pas debati ka agravuar, teksa Egla i është drejtuar Liamit me fjalët “mëso të sillesh me gratë”.

Liami: “Ti me të mbathurat, ti me temat e tua.. iku kohë”

Egla: “Shtrëngo ndonjë copë lines aty dhe mëso të sillesh me gratë, kaq duhet të bësh ti. Lësho ujërat, merru me kanalizimet, me këtë çunin këtu. Kanalizimet…

Nuk është turp linesi. O zemra, gratë nuk është turp të kenë linesa dhe cikël. Kupton? Nuk është turp. Uroj që të merresh me këtë sepse turpi je ti pastaj.

Kurse ti, ujërat quhen kanalizime kështu që merruni me kanalizimet e këtij dhe mos na çani veshët”

Liami: “Ti do vëmendje po nuk e merr dot.