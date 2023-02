“Mëso të flasësh...”, debati Luiz-Kiara: Je egoiste!

Duket se marrëdhënia e Luizit me Kiarën është e tensionuar.

Kiara mori përsipër të bëntë llogaritnë e buxhetit javor.

Ajo u shpreh se banorët janë të papërgjegjshëm dhe nuk dinë të bëjnë mbledhjet e tyre për buxhetin personal.

Luizi i tha se kur merr diçka përsipër, duhet të ketë parasysh gjithçka.

Kiara: Dakord, por kishim dhe një radio për të bërë.

Luizi: Pse unë nuk kisha? Pesë minuta punë ishte. Je egoiste.

Edhe pak dite me pare, mes Luizit dhe Kiares ka pasur disa diskutime te tenionuara, mirepo ka qene moderatorja ajo u pyet ne prime per kete gje dhe tha se gjithcka kishte ndodhur si pasoje e keqkuptimit me partnerin e saj.

Kiara theksoi se nuk beson se Luizi e do ate jashte shtepise se BBA VIP.