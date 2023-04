“Mes Oltës dhe Efit do të zgjidhja…”/ Aktorja e njohur flet për BB VIP: Kam pasur shokun…

Rudina Dembacaj ka qenë së fundmi e ftuar në koncertin e mbajtur nga Keisi Tola për albumin më të ri, “Luminous”.

Aktorja e njohur ka dhënë një intervistë për Top Albania Radio, ku është shprehur se ‘do ta dëgjojë pafund albumin e Kejsit pasi ka një zë të mrekullueshëm’.

Por nuk kishte si të mos mungonin edhe pyetjet rreth show-t më të ndjekur të momentit, “Big Brother VIP”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pjesë nga intervista:

A e ndjek aktorja e njohur “Big Brother”-in?

Kam pasur shokun tim në “Big Brother” Amosin edhe isha gjatë gjithë kohës me takikardi kur ishte ai aty brenda sepse i kam thënë gjithmonë që nuk do të mirëkuptohesh dhe nuk do të kuptohesh nga masa sepse i tillë është ndërtuar.

Unë e dua shumë dhe shyqyr që doli sepse kemi shumë projekte të bukura për të bërë.

Më pas nuk e kam ndjekur rregullisht të them të drejtën e shoh edhe për shkak të punës sepse unë më parë imitoja Oltën tani Efin dhe më duhet patjetër por jo të gjithë ‘Prime’-in.

Kush i pëlqen më shumë Rudina Dembacaj në imitim?

Olta forever. Mes Oltës dhe Efit më aq sa kam kuptuar dhe parë do të zgjidhja Oltën sepse ka mbajtur gjithmonë një linjë, e njëjta ngacmuese dhe dominante.

A do të ishte Rudina një Olta në BBV?

Jo, unë do të isha o zot larg qoftë sepse unë jam klaustrofobike nuk do të rrija dot aty brenda edhe nuk e di në çfarë do të isha shndërruar aty, në një Ursula.