Merr fund romanca mes Tom Cruise dhe Ana de Armas
Tom Cruise dhe Ana de Armas i kanë dhënë fund romancës së tyre, por në mënyrë miqësore. Burime për The Sun thonë se ata e kanë kuptuar se funksionojnë më mirë si shokë dhe nuk ka pasur konflikte mes tyre.
Gjithçka mes tyre ka qenë e qetë dhe ata synojnë të ruajnë një marrëdhënie të mirë miqësore.
Gjatë lidhjes, çifti u bë shumë i komentuar: pushime luksoze në Menorca, udhëtime me avion privat, pjesëmarrje në ditëlindjen e David Beckham dhe në koncertin e Oasis në Wembley.
Tom madje i kishte dhuruar Anës një parfum të dizenjuar posaçërisht për të.
Aktorja kishte shprehur dëshirën për të krijuar familje, por pa përmendur se kjo lidhej me Cruise.
Edhe pse romanca ka marrë fund, ata do të vazhdojnë të shihen, pasi janë bashkë në xhirimet e filmit “Deeper”, me regji nga Doug Liman. Asnjëri nuk ka komentuar publikisht, por Cruise ka folur me admirim për Anën, duke e quajtur “brilante dhe me aftësi të jashtëzakonshme