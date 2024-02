Horoskopi sipas Merit: Këto shenja do të lëndohen keq në Prill…

Jemi ende në fillim të muajit dhe për të gjithë të apasionuarit e parashikimit të yjeve mund të ndjekin astrologen Meri Shehu për të mësuar se çfarë rezervon fati për ta.

E më poshtë gjeni renditjen duke filluar nga shenjat më pak të favorizuara:

Peshqit

Do kenë keqkuptime deri në mes të Prillit, por më pas do marrin forcë miqësitë dhe dashuritë. Mesi i dytë i Prillit do të jetë më i kënaqshëm.

Virgjëresha

Do të ekspozohen para disa energjive jo komode për ta, në çështjet ekonomike dhe në sqarime me partnerë në biznes apo çift. Do harxhojnë pak energji me debate në 10-ditëshin e parë të këtij muaji…..Lexoni lajmin e plotë duke klikuar më poshtë

Bricjapi

Mund të themi që duhet të jenë të vëmendshëm me familjarët dhe në çështjet e pronësisë, vonesat do t’i sjellin pak vështirësi. Periudha pas 20 Prillit premton për ta. Do ndryshojnë shtëpi dhe do merren me mobilime.

Gaforrja

Fundi i muajit do t’i gjej shumë romantikë dhe të dashuruar, mund të marrin një lajm të mirë. Duhet të presin fundin e Prillit që gjërat të qartësohen dhe të bëhen më serioze. Ajo që duhet të kenë kujdes në debatet me eprorët që mund t’i lodhin gaforret të cilat mund të kenë edhe ndryshime pune.

Luani

Janë në një pozicion komod deri këtu, por energjia e hënës së re në dash do t’i japë shumë forcë për të bërë ndryshime të mëdha radikale. Përballjet derisa të lehtësohen këto gjëra do të jenë të forta. Do të kenë avantazhe në shumë fusha, plus që mund të vlerësohen më shumë apo ndonjë rritje page.

Binjakët Janë në këtë pozicion sepse Afërdita futet në shenjën e tyre. Të gjitha skandalet që kanë përjetuar ndoshta do t’i shpërblehen. Duhet të jenë të vëmendshëm sepse keqkuptimet dhe skandalet mund t’i shoqërojnë. Në emër të fitimit ata mund të kenë edhe humbje, por do ta marrin veten në fund të Prillit.

Shigjetari. Përveç keqkuptimeve çdo gjë do të shkojë mirë. Do të ketë vlerësime në lidhje me punën dhe karrierën. Do të ketë edhe shpenzime të tepërta, nëse do bëjnë blerje duhet të kenë shumë kujdes.

Ujori

Janë në këtë pozicion sepse do të zbulojnë marrëveshje të fshehta që mund të thuren në kurriz të tyre apo edhe të të tjerëve. Mund të bëhen pak më sociale dhe kjo do t’i ndihmojë për të zënë një punë më të mirë dhe paqja dhe dashuria do të afrohen në jetën e tyre.

Peshorja

Iu jepet mundësia për lidhje të reja apo bashkëpunime të reja. Mund të kemi një fejesë apo martesë, do të kenë vendimmarrje shumë të rëndësishme në jetën e tyre.

Akrepi

Afërdita do jetë përballë shenjës së tyre dhe ato do të kenë bashkëpunime të mira. Nëse shmangin keqkuptimet në fillim të muajit ata do të kenë stabilitet. Do të plotësohet një dëshirë e madhe e tyre këtë muaj.

Demi

Afërdita do jetë në shenjën e tyre gjatë gjithë muajit. Afërdita në shenjën e tyre mund të bëjë mrekulli.

Dashi

Janë në muajin e ditëlindjeve të tyre. Afërdita i la dashët, por i ka dhënë shumë benefite. Do të kenë fillime të reja dhe bashkëpunime.