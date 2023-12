Meridiani pas akuzave: I thashë Donaldi i Borës për kompliment...

Pas daljes, Meridiani është përballur me akuza se ka dhënë informacione të rreme brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Kur hyri brenda shtëpisë, ai iu drejtua Donaldit duke i thënë se jashtë etiketohet si “Donaldi i Borës. Sipas tij, ajo shprehi ishte edhe nje kompliment.

” Shumë e kanë parë si një provokim për të ndikuar në lojën e tij. Madje pasi doli të premten, Meridiani tha se “ajo që unë i thashë Donaldit se njihet si Donaldi i Borës bëri që të jetë me Beatrix sot.” Mirëpo, sot i ftuar në Fun Club, tha ndryshuar qëndrim duke thënë se ajo që i tha Donaldit për Borën ishte një kompliment. “Krenaria e një mashkulli është ajo që ka përkrah. Po ta shikoni videon, shikoni se sa i lumtur kam qenë në të dyja rastet që ia kam thënë. Nëse do të doja strategji loje, do t’i thoja që Borën e puthe dhe e bëre për lojë. Do ta rrëzoja me këtë gjë. Mjafton t’i thoja se puthja jote ka qenë lojë dhe hipokrizi.”, tha mes të tjerash Meridiani