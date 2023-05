Menjëherë pas fitores, Luizi arratiset në Shkodër dhe ‘tërbon’ fansat me bishën luksoze (FOTO)

Luiz Ejlli është shpallur fituesi i edicionit të dytë të ‘BBV’.

Mbrëmjen e djeshme ka dhuruar plot emicione të bukura duke mbajtur të mbërthyer pas ekranit me mijëra shqiptarë me momente mjaft emocionuese e kulminante ishte dasma me Kiarën dhe fitorja e cmimit të madh prej 100 milion lekësh.

E menjëherë pas përfundimit të shoë-t këngëtari ka zgjehdur të festojë ditën e parë në qytetin e tij të lindjes, Shkodër.

Ajo që ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve është një foto e Luizit i cili është shfaqur më një automjet të bardhë, mjaft lukzos.