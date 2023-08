Megi Pojani zë vendin e Eno Popit si moderatore në 'Dancing with the stars'?

"Dancing With the Stars" u rikthye vitin e kaluar pas shumë kohësh mungesë. Me pjesëmarrjen e personazheve të shumta, në fund triumfi i takoi Sara Hoxhës. Jemi në prag të sezonit të ri televiziv dhe formati i kërcimit pritet të vijë shumë shpejt në "Top Channel". E në media ka nisur të aludohet për yjet që do jenë pjesë e tij, ashtu si edhe për anëtarët e jurisë.

Së fundmi, aludohet se do ketë ndryshime edhe me moderatorët. Teksa Bora Zemani do jetë sërish prezantuese e spektaklit të kërcimit, thuhet se Eno Popi nuk do jetë më krah saj. Sipas "Kryefjala.com" vendin e tij do e zëjë Megi Pojani, e cila do qëndrojë këtë vit në "Gold Room".

Një vit më parë ajo mori pjesë si konkurrente duke arritur deri në finale. Pas DWTS, Megi moderoi "Big Brother VIP Fan Club".

Është aluduar se pjesë e programit do të jenë edhe Eni Shehu, Enxhi Nasufi, Sara Karaj, Efi Dhedhes. Deri tani nuk ka pasur konfirmime nga asnjëri prej tyre.

Sakaq, lidhur me jurinë, thuhet se Valbona Selimllari do jetë sërish pjesë e saj. Krah me ish-Missin do të jetë Lori Bala, balerinë dhe koreografe që ishte pjesë e programit në edicionin e parë si konkurrente, bashkë me Salsano Rrapin. Për rikujtesë, Lorit iu ofrua karrigia e jurisë live gjatë programit vitin e kaluar.

Nga ana tjetër, nuk dihet nëse krah tyre, do të jenë sërish Mand Peza, Kledi Kadiu apo Dalina Buzi.