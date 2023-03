"Më vjen keq t’ja plas surratit"/ Luizi shpërthen ndaj Maestro: Frenohem prej gruas dhe vajzës së tij

Mbrëmjen e djeshme në Big Brother u mbajt darka e të nominuarve. Por në një moment gjatë kësaj darke, Maestro ka vendosur që të largohet nga aty duke lënë vetëm Kristin dhe Luizin.

Ky i fundit është revoltuar dhe i tha Kristit se nuk ia thotë disa gjëra Armaldos pasi frenohet nga gruaja dhe vajza e tij.

Luizi: Hej Zot i madh, ça ti thuash. Gjynah të vjen se 47 vjeç burrë dhe matem se i kam fjalët në fyt me ja thënë, e kur vjen puna tërhiqem se boll luajtëm.

Kristi: Boll u vendos në pozitë të vështirë ai

Luizi: Edhe gërricet edhe mi lë fjalët në fyt se më vjen keq t’ja plas surratit me i thënë ky je, këtë ke bërë, këtë ke thënë.

Por janë duke e parë gruaja dhe fëmijët. Për këtë dreq gjëje jam penduar që jam në këtë lojë se këtu ka njerëz që e di që i lëndohen ata jashtë. Se ka nëna me fëmijë, ka baba me fëmijë, edhe nuk di robi si me luajtur me ta.

Do me i thënë do gjëra në sy, do fakte, vese, do lëvizje që bëjnë, por të shkon në mendje prit pak se nuk po ua thua atyre.

Ky tani a e shfrytëzon këtë gjë, e çohet e ik. Tani rri e mbaroje një muhabet deri në fund. Njëri prej nesh nuk do jetë pas të shtunës, për respekt nuk rri dot që të kalojmë darkën e fundit bashkë.