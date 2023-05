“Më tha do të vras”, Tea Trifoni: Kiara më ka kërcënuar së bashku me një të afërm

Tea Trifoni ka bërë një deklaratë tronditëse ditën e sotme, teksa ishte e ftuar në emisionin “Më Lër Të Flas”. Ajo tha se Kiara e ka kercenuar bashke me nje familjarin e saj.

“Te dera e Topit më kanë kërcënuar, Kiara me kunatin e saj, familjarin, më tha do të të vras je kështu je ashtu, është punonjës ministrie ai tjetri. Më thanë që është burri i tezes së saj. I thashë thjesht që hajde, por ai iku. Njerëzit janë shumë ndryshe mbrapa skene, Kiara nuk thotë asgjë para kamerave, por kur fiken çfarë nuk thotë, shan etj. Kam folur me produksionin, me Kiarën jo, ajo nuk u ftua në një prime prej kësaj gjëje. Më thanë bëje publike”– tha Tea.