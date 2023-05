“Më tha do fle afër teje”/ Dea Mishel e habitur nga komentet e ish-banorit të BB VIP: Nuk e kam ngacmuar...

Dea Mishel Hoxha e nisi këtë mëngjes me një intervistë në “Wake Up” në Top Channel.

Teksa foli për marrëdhëniet me ish-banorët pas daljes nga shtëpia e “Big Brother VIP”, ajo tha se i ka ngelur hatri vetëm me njërin prej tyre. Dea Mishel citoi në studio një deklaratë që Beati ka bërë për të.

“Nuk ndodhi asgjë me Dean, ajo kishte disa ngacmime që i bënte herë pas here. Natën që do flinim jashtë më pyeti se ku do flesh e me kë do flesh. I thashë do fle afër Maestros. E mirë më tha do fle afër teje.

Ato janë ngacmime, po nuk i jam afruar. Më vinte keq se dukesha sikur sillesha keq me të, po nuk e ndjeja, nuk kisha se çfarë bëja.

Nuk bënim muhabet. Mundohesha që të mos i jepja më shumë afrimitet që mos ta keqkuptonte”, ka thënë Beati.

Dea Mishel u shpreh se kjo deklaratë e modelit e ka bërë për të qeshur, pasi në asnjë moment nuk ka flirtuar me të.

“U duk sikur ka lexuar akuzat për mua që jam flirtuese dhe i ka shtuar edhe ai këto akuza. Nuk e kam ngacmuar në asnjë moment”, tha ish-banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.