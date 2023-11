Big Mama 'puth në buzë' Donaldin: Me Romeon fantazoj s*ksualisht

Personazhi i kësaj të diele në “Mos i bjer me Top” ka bërë të gjithë publikun të shkrihet së qeshuri. Ku është Big Mama, ka gjithmonë energji të mirë dhe këtë këngëtarja e tregon në çdo dalje të saj. E ftuar për të promovuar klipin e saj të ri “Nafaka”, Bigu nuk ka shpëtuar nga disa pyetje ngacmuese të Ronaldo Sharkës dhe Erjola Doçit.

Lojës se cilin nga personazhet e showbiz-it shqiptar do të vendoste pranë zemrës, cilin do të hidhte pas dhe cilin do ta bënte copa-copa, këngëtarja i është përgjigjur duke puthur në buzë burrat dhe duke vendosur vendosur në ballë gratë.

E pyetur nga Doçi nëse Donaldi dhe Iliri janë meshkujt për të cilët ka fantazuar, pasi i puthi në buzë, Big Mama me batutë tha se ‘po’, por jo për Donaldin – Romeon. Kështu, në listën e fotove me vajza dhe djem të njohur të showbiz-it shqiptar, Big Mama vendosi në zemër Dafinën, Marina Vjollcën etj. Ndërsa në foton e Donald Veshajt, këngëtarja tha: “Donaldit i jap një puthje në buzë. Donald, të kam shpirt”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Madje, këtë tha edhe për Ilir Shaqirin: “Edhe Ilirin e puth në buzë, e kam në zemër. Gocat do t’i puth në ballë, burrat në buzë” – shtoi ajo me të qeshur. Ndërhyrjes së Erjolës nëse janë ata personazhet me të cilët ka fantazuar seksualisht, Big Mama tha: “Po, por Donaldin jo. Romeon po, e ëndërroj seksualisht”.