Me qerpikë fals dhe make-up, Kiara “turpëron” Luizin, videoja epike që publikon ish-banorja e BBV

Luiz Ejlli dhe Kiara Tito vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të “Big Brother VIP 2”. Fansat janë kuriozë që të dinë sa më shumë rreth tyre.

Kur ata bëjnë postime në rrjetet sociale dhe nuk shfaqen bashkë, ndjekësit i pyesin menjëherë “ku e ke Kiarën?” apo “ku e ke Luizin?”.

Ditën e sotme, moderatorja e njohur ka ndarë me ndjekësit një video ku shfaqet së bashku me partnerin e saj, duke udhëtuar. (Shiko këtu) Në videon në fjalë, fillimisht shfaqet Kiara dhe më pas ka kapur edhe këngëtarin e dashur për publikun. Duke qenë se moderatorja ka përdorur një filtër, Luizi shfaqet me qerpik fals dhe me make-up.