“Më mori 6000 euro dhe nuk hap telefonin”, biznesmeni akuzon Erjola Doçin

Në episodin e sotëm të “Pa Filtra” ka ndodhur diçka e pazakontë.

Igli u shfaq papritur në studio me pretendimin se pasi Erjola Doçi doli nga shtëpia e BBV disa muaj më parë, ra dakord me Iglin për t’i reklamuar biznesmenin me një shifër prej 14 mijë eurosh, 6 mijë prej të cilave i ka marrë parapagim për reklamin në Instagram.

Sipas pretendimit të Iglit, Erjola pasi mori gati gjysmën e pagesës nuk i hapi më telefonin.

“Çfarë është tu ndodh, na morët ftyrën”- U shpreh Erjola teksa e revoluar u largua nga studio me lot në sy:

"Une me vellain tend, ose me shoqen tende mund te jem takuar, por me ty kurre", tha Erjola.

Nderkaq, Igli theksoi se takimi ka ndodhur ne pranvere.

"Thjesht ke dale mashtruese", tha ai.

"Jo mashtruesi i vetem qe trillon gjera te tilla je ti"- theksoi Erjola Doci.

Ne emision u fol edhe per nje kontrate te firmosur nga Erjola Doci, e cila pranoi se aty ndodhet firma e saj.

Po ashtu ne dokument ishte edhe adresa dhe te dhenat e tjera te Docit.

"Nuk kam hall te prish fytyren time per 6 mije euro, i marr aq nga instagrami o djale i dashur", tha Doci.

"Ke ardhur ne sallon kemi firmosur kontraten, kemi pire kafe", theksoi biznesmeni.

Ne fund, pasi Erjola u largua nga skena dhe u rikthye serish, "Igli" pranoi se ne fakt ishte gjithcka e sajuar dhe nje kamera e fshehte.