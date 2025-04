"Më merr malli të të kem në krevat"/ Gjesti i kërkon dashuri, ja si i përgjigjet Egli Tako!

Gjesti ka diskutuar me Eglin për raportin e tyre, duke i pranuar se e ka marrë malli. Ndërkohë Egli i është përgjigjur se nuk do të ketë më afrimitet dhe se nuk do pranojë të flenë më së bashku.

Gjesti: Gjendja është e rëndë.

Egli: Jemi mirë kështu siç jemi por është e vështirë këtu në të njëjtin vend.

Gjesti: Shihemi rrallë dhe secili në krevatin e tij.

Egli: Më merr malli se kemi kaluar edhe mirë, kemi qeshur, kemi folur për familjen, nuk kam kaluar vetëm keq por ti i shkatërrove të gjitha. Unë të mirat nuk i harroj gjithësesi.

Gjesti: Unë e shoh që edhe ti do të jesh me mua por ke frikë, nuk ke besim te mua dhe te vetja.

Egli: Te vetja kam unë por nuk kam te ti. E kam thënë që në momentin e parë që kam ndjerë diçka për ty. Unë e di se çfarë dua, ti jo