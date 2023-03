“Më lëndon që më flet me atë lloj gjuhe”, Luizi-Kiarës: Gabova, e lëmë me kaq!

Mbrëmjen e djeshme Kiara dhe Luizi kanë debatuar me tone të larta. Gjithë debati nisi pas darkës që Kiara pati me Oltën, gjë e cila nuk i pëlqeu aspak Luizit sepse dëshironte që ajo të kalonte më shumë kohë me të. Kjo temë u disktuta edhe gjatë prime-t të sotëm.

Kiara: Më mërziti mënyra se si më foli , si e ndërpreu festën. Kam punuar vetë në çdo moment të jetës sime. Kur je në një marrëdhënie gjërat diskutohen. Nuk kam reaguar edhe pse ma ka bërë disa herë si situatë,por është situatë e përsëritur. Më lëndon shumë që më flet me atë lloj gjuhe, nuk e pranoj dot më. Nuk doja që ta zgjasja shumë sepse mund të jetë dita ime e fundit.

Luiz: U gabova. E lëmë me kaq.

Dea: E kam parë Luizin të tensionuar, reagimi tij ishte i gabuar. Nuk dua të ndërhyjë mes çiftit. Nëse ata komunikojnë me njëri tjetrin do kalojë.

Kristi: Luizi sajon dinamik që Kiara të qëndrojë brenda. Mënyra e tij është vulgare.

Luiz: Përditë e më shumë më bën të pendohm që të kam mbështetur.

Qetsori: Ai ka qenë i shqetësuar sepse Kiara ishte në pushtetin e Oltës, nuk donte që Kiara të ndihej rehat me Oltën.

Luiz: Unë nuk dua ta zgjas këtë temë. Me këdo të ishte kështu do reagoja.

Lorenc: Unë nuk dua ta komentoj sepse është një reagim që unë e kam bërë vetë në jetën reale, ndoshta kam gabuar ka ca momente që njeriu gabon.

Elvis: Kam qenë në gjumë, ne jemi çuna tip i tillë, e ka bërë nga dëshira për të ndenjur me Kiarën.

Jori: Më ka ndodhur edhe mua.

Zhaklina : Unë e shoh në dy drejtime, e para drejtimi i çiftit. Kiara ka filluar të vendosë kufijtë e saj, qëkur ndodhi situata e tualetit, Kiara ka filluar të luaj. Më duket si një thirrje e fundit e Kiarës, që loja e saj do ndryshojë.

Kiara: Nuk do thoja loja, por qëndrimi im, jo për finale, por për arsye që të jem sa më mirë me veten time këtu në shtëpi.

Arbër: Nuk shoh asnjë ndryshim nga sjellja e Luizit në lidhje me Kiarën. Kiara ka pasur tentativë të ndryshojë lojën. Ajo ka hyrë në shtëpi me qëllime të tjera. Kiara nuk është e sigurt nëse kjo lidhje është favor apo s’është favor për lojën e saj.Nuk është situatë e parë. Fakti që Kiara nuk e ka bërë të madhe një situatë me Luizin më parë, ka qenë sepse ka menduar se loja me Luizin e favorizon, dhe e ka mbajtur gojën të mbyllur, tani jo më.

Kiara: Është shumë e vështirë këtu, jam përpjekur të ruajë veten. Nuk e kuptoj ku është loja ime.

Arbër:Mendoj se e ke mbajtur gojën mbyllur sepse ke menduar se do të favorizojë për qëllimet e tua. Luizi s’ka ndryshuar në lidhje me ty, ti po.