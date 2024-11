Me këtë veprim, Heidi Baci konfirmon ndarjen nga Romeo Veshaj

Ish-banorja e ‘Big Brother VIP Albania’, Heidi Baci ka konfirmuar zërat për ndarjen e saj nga Romeo Veshaj në një mënyrë të qartë dhe të papritur.

Ditën e djeshme, ajo ka vendosur të heqë të gjitha fotografitë e saj me aktorin nga profili i saj në rrjetet sociale, duke lënë pas çdo dyshim për lidhjen e tyre. Madje ajo ka hequr edhe ‘higlights’ që ka pasur me momentet me Romeon.

Mbrëmë, ish-banorja e Big Brother VIP ndau në Instastory disa momente të bukura krah familjes së saj, e cila ka ardhur nga Italia për ta vizituar. Kjo duket se ka qenë një mundësi për të shijuar mbështetje dhe ngrohtësi në këtë periudhë të vështirë.

Ndërkohë, disa kohë më parë, Romeo ka hequr gjithashtu të gjitha fotot me Heidin. Këto veprime kanë ngritur më shumë pikëpyetje mbi marrëdhënien e tyre, duke e bërë ndarjen gjithnjë e më të dukshme.