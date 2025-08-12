“Më ke mësuar të shoh botën ndryshe”- Rozana Radi ka një urim special për ditëlindjen e Livias
Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 12:45
Showbiz
Ish-banorja e “Big Brother VIP 4”, Livia Brunga, feston sot ditëlindjen. Ndër urimet që ka marrë, spikat ai i këngëtares dhe ish-finalistes së BBV4, Rozana Radi.
Rozana publikoi në Instagram një video ku shfaqet duke kërcyer me Livian, shoqëruar me këngën “Krejt shokt e mi” të Ledri Vulës dhe Lumi B, si dhe një dedikim të gjatë ku e cilëson Livian si “njeriun më kokëfortë dhe më të dashur që njeh” dhe “uragan me energji e zjarr”.
Ajo kujton njohjen e tyre në “Big Brother” dhe thekson se miqësia e tyre ka mbijetuar sfidave dhe zhurmave sepse është ndërtuar mbi diçka të vërtetë.
Urimi i plotë: