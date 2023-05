"Me gjak të lig, sa i keq”/ Almeda i kthehet keq ndjekëses që i ofendoi fëmijët: Do të të gjej...

Almeda Abazi ka reaguar shumë e revoltuar në një postim në rrjetet e saj sociale. Një ndjekës ka ofenduar fëmijët e saj dhe bukuroshja shqiptare ka bërë një reagim në “Instastory”

Almeda ka zbuluar se personi në fjalë i komenton vazhdimisht negativisht për fëmijët, duke përdorur terma tepër të rëndë dhe skandaloz për fëmijë.

Abazi përmes një postimi në “Instastory” ka thënë se ky person që e përndjek prej kohësh duhet të jetë nga rrethi i saj i ngushtë dhe i premton se do ta gjejë.

“Nuk e di kush je por duhet te jesh i rrethit tim të afërt që ke kaq shumë xhelozi-mëri për jetesën time dhe të familjes..meqë dhe pa u lodhur me 100 adresa fake u bënë gjithë këto muaj vazhdon me fyerjet e ndyra.. nuk kisha as kohë as dëshirë të merresha me një loser si puna jote por pas këtyre komenteve për engjëjt e mi.

OH YES më erdhi një dëshirë e madhe të të gjej kush je, sidomos surratin tënd të bukur nuk e ke idenë sa do të doja ta kisha përballë right now & I will find out don’t worry”, shkruan Abazi.