“Më fal xhaxhi...”/ Plas sherri mes Kristit dhe Luizit në BBV: Nëse do shoqëri mos më fol me...

Mbrëmjen e djeshme Luiz Ejlli dhe Krist Aliajn kanë pasur një debat me njëri-tjetrin.

Kristi i ka thënë Luizit që të mos ndërhyjë aty ku nuk i takon dhe nëse do shoqëri me të, të mos flasë me të në atë mënyrë që flet ai.

Luizi: Po të them mos i bëj gjithë këto akuza, ky e di se kë ka përballë por do me bërë sikur nuk e di. Sa e lashë atë, iku javën tjetër

Kristi: Po lëre të ikë

Luizi: Po jo se është gjynah

Kristi: Fut hundët kështu gjithmonë. Edhe unë dola nga ajo darka edhe ti nise duke pyetur

Luizi: Unë i thashë kërko falje.

Luizi: Më fal xhaxhi Kristi

Kristi: Ne pretendojmë se kemi shoqëri

Kristi: Unë të kam thënë ndonjëherë pse dole, pse fole me këtë

Luizi: Më ke thënë mos injoro Oltën

Kristi: Është tjetër gjë, mënyrë njerëzore

Luizi: Njerëzore po them edhe unë

Luizi: Se tapo e shkatërron lojën dhe Ronaldo në shpatull time do të vijë

Kristi: Unë dola nga darka dhe komenti i parë që bëre “pse ti kështu?”. Kush je ti të më thuash ça po bëj. Të ishe shoku im nuk do e thoje fare. Po tregon shumë disrespekt.

Luizi: Nuk e kisha me atë qëllim

Kristi: Nëse do shoqëri mos më fol mua në atë mënyrë