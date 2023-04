“Më eleminove vëlla”/ Vis Pupa kishte “frikë” nga përballja me Luizin? “Do i jepja dorën, jo të bëja llafe kot…"

I ftuar ditën e sotme në emisionin 'E Diell' ka qenë ish-banori i BBV Vis Pupa.

Visi ka komentuar eksperiencën e tij dhe se si i sheh ai banorët e tjerë.

Teksa të pranishmit e ‘kanë akuzuar’ se Visi nuk ka patur guxim të përballej me Luizin dhe ta kishte këtë të fundit kundërsht, aktori e ka mohuar kategorikisht.

Vis Pupa ka shtuar se nëse do përballej me Luizin dhe ai do e mundte me argumente do i kishte dhënë dorën në shenjë fitoreje.

“Nëse nuk do e përballoja dot do çohesha do i jepja dorën e do i thosha më eleminove vëlla.

Jo të bëja llafe kot.”- tha Vis Pupa.