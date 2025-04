“Më duken fallso”, Danja komenton hendekun e moshës së Aldos me Rizartën: Nuk e prisja që…

Danja ka biseduar me Eglin për Aldon dhe marrëdhenien e tij me Rizartën:

Më ka thënë shumë fjalë të shëmtuara, unë maksimumi i kam thënë i ndyrë. Nuk e kam përdorur kurrë si person, i kam dhënë këshilla. I thashë sot që ti ke thënë që Rizarta është e vogël, është kalama dhe nuk shkojmë.

I thashë po merresh me një 21-vjeçare ndërkohë që ti je 36-vjeç. Ai ka thënë që nuk mendoj se na përshtaten mendimet por më vonë e pa që iu përshtatën.

I thashë nuk mendoj se ju të dy keni diçka bashkë dhe më tha në rregull. I thash si në rregull kur ti i ke shprehur pëlqim, ndaje mendjen.

Nuk e mendoja dhe nuk e prisja që do krijonte diçka me Rizartën, me Olën po.