Me apo pa të brendshme në Eurovision? Besa Kokëdhima shuan dyshimet njëherë e mirë…

Besa Kokëdhima ka qenë një ndër të ftuarat speciale në programin “Cherry on Top” me Bora Zemani, ku ka folur për jetën e saj profesionale dhe atë personale.

Një ndër bisedat që u komentua gjatë në studio ishte performanca e artistes në Eurovision, ku një ndër detajet që u komentua më së shumti ishte veshja.

Një ndër pyetjet që ende nuk ka patur një përgjigje është nëse Besa kishte veshur të bendshme apo jo gjatë performancës së saj. Ja si iu përgjigj ajo pyetjes së sikletshme…

Bora: Nuk na shpëton syri kritik në këto kompeticione, do shihet performanca, do shihet zëri, do shihet kënga… Po do shihet veshja, që ishte shumë e komentuar… Po i ka Besa, apo nuk i ka Besa?

Besa: Cfarë ishte i ka?

Bora: Si përfundim i kishe apo nuk i kishe (të brendshmet)?

Besa: Se nuk e kuptova në fillim. E mora vesh. Patjetër që i kam dhe po ju them se nuk kam dalë kurrë të bëj një xhirim ne jetë pa të brendshme sepse nuk rri dot.