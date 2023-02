Mbretëreshë Elizabeth II refuzon të shikojë intervistën "bombë" të nipit Harry

Lajme nga Pallati Mbretëror tregojnë se Mbretëresha Elasibeth II nuk do e shikojë intervistën e së dielës të Dukës dhe Dukeshës së Sussex me Oprah Winfrey. Kujtojmë se prej një jave e gjithë Anglia është ngritur në këmbë nga intervista e Princ Harry dhe Meghan Markle me Winfrey, ku do të ndajnë anën e tyre të historisë pas largimit nga familja mbretërore.

Mbretëresha thuhet se do e injorojë këtë “bombë” dhe se është fokusuar më shumë në pandeminë e coronavirusit dhe për ndryshimet e reja që do të vijnë, pas vaksinës.

“Gjendja shpirtërore në familje është sikur: a mund të gjithë thjesht të shikojnë punën e tyre dhe ne të vazhdojmë me detyrat tona?”, tha një burim.

Një burim tjetër i afërt me Mbretëreshën shtoi: “Unë nuk mendoj se dikush duhet të presë që të shikojë intervistën. Ajo nuk do ta bëjë. Çfarë duhet të ketë të hënën? Fëmijët që rikthehen në shkollë, efektiviteti i vaksinës. Këto janë çështjet e mëdha që familja mbretërore dëshiron të përqendrohet, jo lajmet për cirkun që Oprah dhe të gjitha gjërat e tjera të Sussex”.

Marrëdhëniet midis çiftit dhe pallatit janë acaruar gjithnjë e më shumë posaçërisht gjatë kësaj kohe të fundit. Të mërkurën, pallati theksoi se po fillonte një hetim të burimeve njerëzore për akuzat që Markle ngacmoi stafin e saj në 2018. Princi Harry dhe Meghan u larguan nga familja mbretërore gjatë vitit që lamë pas.