Mbi 25 vite në ekran, Alketa Vejsiu tregon se për çfarë do ta mbajnë mend njerëzit!

Alketa Vejsiu mbi 25 vite në televizion është bërë një figurë mjaft e dashur dhe e spikatur për publikun.

Në nisje të natës finale të X Factor ajo zgjodhi që të shprehte disa fjalë të ndjera. Për çfarë mbahet mend njeriu? Një pyetje që të gjithë e bëjmë, e jo të gjithë ia gjejmë përgjigjen. Por, Vejsiu duket se e ka një të tillë.

Me 25 vite në ekran ajo e di shumë mirë se për çfarë do që njerëzit dhe brezat ta mbajnë mend. Sigurisht “për gëzimet që u ka dhuruar” dhe “programet që ka bërë e drejtuar”.

“Kur dikush më pyeti dhe më tha se për çfarë do të mbahesh mend ti në jetë, për këtë punë që ke bërë gjithë këto vite. I thashë që dua të mbahem mend në jetë që i kam gëzuar. Ndoshta vërtet nuk do jem në jetë në këtë botë dhe dua që ata të më mbajnë mend brezat dhe njerëzit që ndonjëherë do shkruajnë për televizionin në Shqipëri, sepse mua mu bënë disa vite të mira.

M’u bënë 25 vite në ekran, dua të them se i gëzova njerëzit me programet që bëra, sepse për këtë janë shpikur programe si ky”, u shpreh Vejsiu.