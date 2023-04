Mban “fronin” si deputetja më sharmante, Grida Duma shfaqet me këpucët e “Hirushes” (Foto)

Nëse nuk do ta dinim se këtu jemi në oborrin e Parlamentit, këtë pamje do ta ngatërronim me parakalimin në tapetin e kuq në një eveniment botëror.

Dhe protagoniste është një ndër politikanet më të pëlqyera në vendin tonë.

Grida Duma prej vitesh mban “fronin” si deputetja më sharmante dhe në çdo dalje të sajën ajo shfaqet e kombinuar dhe e kuruar deri në detaj.

Këtë herë deputetja e Partisë Demokratike ka zgjedhur të kombinohet me ngjyrat e tokës. Ajo që na ra në sy, janë pikërisht këpucët e saj të tejdukshme.

Një aksesor “in” i momentit, duket se rri perfekt te Grida dhe kombinimi që ajo ka zgjedhur, ndaj edhe ne kemi zgjedhur t’i quajmë këpucët e Hirushes.

Mos të harrojmë pa përmendur edhe nurin që këpucët i japin deputetes në këtë parakalim plot sharm.