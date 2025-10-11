LEXO PA REKLAMA!

Martohen Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dalin pamjet e para nga ceremonia

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 21:37
Showbiz

Martohen Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dalin pamjet e para nga ceremonia

Princ Leka dhe partnerja e tij, Blerta Celibashi, i kanë dhënë fund beqarisë në një ceremoni intime dhe elegante, zhvilluar në ambientet luksoze të Kepit të Merlit, buzë detit.

Pamjet e para nga dasma janë shpërndarë në rrjet, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e mediave dhe publikut.

Martohen Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dalin pamjet e para nga ceremonia

Martohen Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dalin pamjet e para nga ceremonia

Martohen Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dalin pamjet e para nga ceremonia

Në foto, çifti shihet në një platformë të bardhë, me Blertën që ka zgjedhur një fustan të gjatë në nuanca bezhë, ndërsa Princi ka veshur një kostum klasik e elegant.

Një tjetër imazh tregon detaje nga dekorimi i dasmës, ku mbi tryeza spikat një fletë me mbishkrimin “Leka II & Blerta”, e dizenjuar në formën e një guaske — element që i jep eventit një prekje delikate dhe simbolike.

