Martesa e Bardhit dhe Sarës nga "halli"? Gazetarja: Këngëtari gënjeu kur…

Jeta private e të famshmëve shqiptarë ka gjithmonë vëmendjen e madhe të publikut. Të tillë janë edhe çifti Bardhi dhe Sara Gjordeni të cilët vetëm para pak ditësh shpërndanë lajmin e gëzuar të shtatzanisë.



E ftuar në studion e lajmeve në “Ora News”moderatoja e “NZoom” Albina Zeneli e pyetur për çiftin në fjalë është shprehur skeptike për mardhënie tyre dhe për shtatzaninë duke komentuar me batutë:" Se kur pati kohë me ngel shatëzanë".

Ndër të tjera ajo e komentoi si aspak etike sjelljen e Sarës me Kiarën duke e ditur që kjo e fundit është shtatëzanë. Ajo nuk ka kursyer as Bardhin duke u shprehur se ky i fundit ka gënjyer kur ka thënë se Instagrami nuk ishte i Sarës.Sipas moderatores Zeneli ishte vetë Sara ajo që e nxorri si gënjeshtar kur i kërkoi ndjesë publike Kiarës për komentet e bëra karshi figurës së saj.



"Sara Gjordeni në tensionet e fundit të shtatëzanisë e ka sharrë Kiarën shumë rëndë, sidomos me një grua shtatëzanë ështe jo etike.

Doli dhe tha që nuk është Instagrami im, ma kanë marrë instagramin ndërkohë që në intervistë me Bora Zemanin, Sara tregoi se ka qënë reagim i momentit dhe ka kërkuar falje. Domethenë ka gënjyer Bardhi dhe ajo e zbuloi"