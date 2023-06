Marrëdhënia me Encën, Bearti tregon sa i tërhequr fizikisht është nga këngëtarja

Beart Rexhepi ka folur për herë të parë për këngëtaren Enca Haxhiaj, që pasi fotos së publikuar, pjesë e videoklipit të këngëtares.

“Fillimisht më lidh një projekt me Encën”, u shpreh Rexhepi. Më pas ai u pyet sesa seksi i duket Enca nga njëshi tek dhjeta, ai u përgjigj: 12.

Ndonëse i ri, Bearti e ka të qartë të ardhmen e tij, pasi ish-konkurrenti deklaroi se mosha ideale për të për t’u martuar është 28 vjeç. Pas ndarjes nga Tea Trifoni, që i habiti të gjithë fansat e ish-çiftit, Bearti tha vazhdon të ketë marrëdhënie shumë të mira me vajzat shqiptare dhe se tashmë ka krijuar shumë më tepër shoqëri me to.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Lidhja më e gjatë për Rexhepin ka qenë vetëm pesë muaj dhe i pyetur se kur është seksi më i mirë, para apo pas ushtrimeve, ai tha shkurt: “pas martesës”!