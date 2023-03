Mamaja e Luizit nuk e përshëndeti, Kiara ia përmend këngëtarit: E lexuam të gjithë...

Kiara Titos duket se nuk i ka pëlqyer aspak qëndrimi i Luiz Ejllit dhe Olta Gixharit bashkë gjatë provës siameze.

Këngëtari dhe aktorja kanë krijuar mjaft alegri në shtëpi, por Olta i ka qëndruar pranë edhe kur Luizit po i dhembte koka.

Edhe fansat e kanë pëlqyer shumë këtë provë dhe faktin që Gixhari dhe Ejlli ranë bashkë. Ata kanë dërguar mjaft mesazhe për to, duke u thënë se i kënaqën.

Madje edhe nëna e Luizit ka dërguar një mesazh ku përshëndet të gjithë banorët, por thekson faktin se sa bukur ishin bashkë i biri dhe Olta. Kjo gjë nuk është pritur aspak mirë nga Kiara, e cila ka debatuar me parterin e saj.

Pjesë nga debati:

Kiara: Olta po del shumë e mirë dhe ne e dimë se për çfarë i bën gjërat këtu. Nuk po them se është njeri i keq, se jashtë për fëmijën...

Luizi: Pse po i jep zë?

Kiara: Unë tregoj veten time

Luizi: Kur ti thua për Oltën që...

Kiara: Nuk i dhashë zë unë, por të gjitha komentet, nisur dhe nga nëna jote, ishin të gjitha për këtë situatë

Luizi: Jo moj zemër, ishte ‘ka dasht Zoti me ju pa bashkë’ se ajo më njeh mua

Kiara: O Luiz se nuk dua të merrem me këtë pjesë, po e lexuam të gjithë këtë. Vetëm ti nuk je natyrë sportive dhe nuk e kuptoj se si po e merr me kaq sportivitet dhe se ku do të dalësh. Më fal për injorancën. Nuk e di se ku do dalësh për mirë me këtë