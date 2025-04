Maestro polak "dredh" skenën me veprat e Chopinit

Qysh në notën e parë mund të vërehet fuqia e interpretimit të pianistit polak, Krystian Tkacewski. Salla ku ai zuri vend para pianos për të marrë me vete publikun në udhëtimin muzikor sikur s’mjafton për notat e zëshme.

Gjithçka vjen shumë fuqishëm. Shumica prej veprave që ai ka futur në repertor janë të njëjta me ato që ka interpretuar pianisti spanjoll Francisco Fierro, i cili hapi edicionin e gjashtë të “Chopin Piano Fest Prishtina”. Por teknika e tij dallon. Pjesa e parë e koncertit përmban vetëm vepra të Chopinit. Nis me një prej atyre që konsiderohet arritja më e lartë emocionale e kompozitorit polak, “Nocturne in C minor, op 48/1”. Performancën e vazhdon me pjesën e katërt dhe të fundit të Chopinit, “Schrezo no. 4 në E major, op 54”, të cilën e kompozoi në vitin 1842.

Për dallim nga tri scherzot e para - që zakonisht janë kohë nga një vepër më e gjatë si simfonitë a sonatat - e katërta është më e qetë, megjithëse përcillet me momente pasiononte dhe dramatike. Teksa prek notën e fundit, Tkacewski ngre kokën, merr frymë thellë dhe me vëmendje dëgjon jehonën e instrumentit të tij në sallën e mbushur me publik. Për pak sekonda shpërthejnë duartrokitjet. Ai ngrihet në këmbë, përkulet në shenjë falënderimi dhe del nga salla. Kthehet dhe nis performancën e veprës që zgjat rreth 15 minuta. “Mazurkas, Op. 17” përbëhet nga katër mazurkas (vallëzim folklorik polak). Pas saj zë vend një polonezë në A- major, op. 53 për piano solo e kompozuar në vitin 1842.

Ky është njëri prej kompozimeve më të admirueshme që konsiderohet si vepër kryesore për një pianist. Është e vështirë të luhet, kërkon aftësi të mëdha në piano dhe virtuozitet të madh në mënyrë që të interpretohet në shkallë të lartë të mjeshtërisë. Kjo poloneze i dedikohej Auguste Leos, ndërsa të njëjtën e kishte luajtur edhe Fierro. Vepra e fundit e Chopinit që Tkacewski luajti ka qenë “Andante spianato et grande polonaise brillante in E-flat major, Op. 22”. “The Grande Popnaise in E- flat” e kompozuar për piano dhe orkestër është shkruar në vitin 1830. Katër vite më pas Chopini shkroi “Andante spianato në G” për piano solo, të cilën e shtoi në fillim të veprës dhe të dyja i bashkoi. Vepra e kombinuar u publikua në vitin 1836. Me këtë vepër mori fund pjesa e parë e koncertit.

Dhjetë minuta pushim iu nevojitën Tkacewskit për të rimarrë veten. Vazhdoi me veprën “Pictures at an Exhibition” të kompozitorit rus Modest Mussorgsky, e cila është suitë e ndarë në dhjetë kohë. Kjo është vepra më e famshme e Mussorgskys dhe është pjesë e rëndësishme për pianistët virtuozë. Pas saj “Islamey” e kompozuar nga Mily Balakirev ishte vepra e fundit në repertorin e pianistit polak. Balakirev, i shquar si nacionalist i përkushtuar që ndikohej nga tradita ruse, për këtë vepër ishte i inspiruar pas një udhëtimi në Kaukaz. Sapo interpretoi këtë vepër, Tkacewski u ngrit në këmbë, fshiu ballin si shenjë lehtësimi për fundin e koncertit dhe u largua nga salla. Publiku duartrokiti fort dhe e ktheu në sallë. Pa u menduar shumë ai zuri vend para pianos. Luajti një miniaturë, krejt i lehtësuar dhe me buzëqeshje në fytyrë. U largua përsëri, për t’u kthyer me një tjetër pjesë muzikore. Sa herë që publiku duartrokiste ai ua kthente me nga një pjesë të shkurtër në piano. Kështu bëri tri herë.