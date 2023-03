Luizi zbulon planin që ka me Kiarën pas daljes nga BBV: Do të bëjmë 5 çapaçula, do i doja...

Teksa Kiara ndodhet jashtë shtëpisë së Big Brother Vip, Luizi thur ëndrra për jetën që çifti do të kenë pas përfundimit të lojës.

Në një bidesë me banorët e tjerë, Luizi tha se do donte të bënte tre fënjë me Kiarën.

Ai tha se idealja për të janë tre vazja, pasi sipas tij vajzat i mbajnë prindërit në pëllëmbë të dorës.

Luizi: Sa të dal do gjej një punë. Kiara 27 unë 37. Do i bëjmë fëmijët me diferencë 2 vite.

Tre fëmijë është idelja. Do i doja të treja vazja, sepse vajzat të mbajnë në pëllëmbë të dorës.