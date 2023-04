Luizi zbulon planin: Efin do e përdor për të eliminuar 2-3 banorë! Nuk do e besoni reagimin e saj

Luizi do ta përdor Efin dhe banorja nuk e ka aspak problem këtë pjesë.

Teksa ishin duke bërë një bisedë në oborr, në prezencë të Efit, Luizi ka treguar se kërkon ta përdor banoren e rifitur në lojë për të nxjerr jashtë disa të tjerë.

Ajo që është më e çuditshme, është reagimi i Efit, e cila e pohon këtë gjë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Efit ia them edhe në sy. Mua më duhet, e them copë dhe e pranoj që do e përdor për të nxjerr jashtë 2-3 banorë.

E di që mund ta arrij me Efin. Ama Efi është e vetëdijshme që kur të më vij mundësia unë do mbroj Kiarën."- tha Luizi.