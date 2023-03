Luizi vishet si sulltan! Çfarë po ndodh brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”

Banorët e shtëpisë së “Big Brother VIP” janë vendosur ditën e sotme para një tjetër sfide.

Ata do të realizojnë një fotosesion, të dedikuar me sixhadet artizanale të Pierre Cardin, me mbi 2 milionë nyje për metër katrorë.

Secili prej banorëve, kishte mundësinë të përdorte veshje të ndryshme dhe aksesorë për të realizuar fotot me tapetet e e Pierre Cardin Home. Për këtë Luizi, u shfaq i veshur si sulltan, ndërsa realizoi fotot e tij.

Në zarfin e bardhë të futur në shtëpi, thuhej se pas përfundit të shkrepjes së fotove, banorët kishin si detyrë të zgjidhin dy persona, që sipas tyre kishin realizuar foton më të bukur.

Secili fitues do fitojë 1 mijë euro për t’i shpenzuar në Pierre Cardin Home ose në Pierre Cardin Man.