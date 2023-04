Luizi sqarohet me Efin: Të doja në finale, e meriton më shumë se Kiara

Luizi dhe Efi kanë sqaruar ditë ne sotme keqkuptimet e krijuara mes tyre pas rikthimit të saj në BBVIP.

Efi i tha Luizit se nuk po e kupton lojën që ai po bën, por nuk po i pëlqen aspak dhe nuk do e falë. Ajo u shpreh se me të nuk mund të luajë njejtë si me Armaldon, ta afrojë dhe ta largojë.

Por Luizi e mohoi këtë gjë, duke thënë se nuk po e bën diçka të tillë. Efi i kërkoi atij të mos ia ulë vlerat nëse e ka konsideruar ndonjëherë shoqe.

Më pas Luizi u shpreh se që në momentin kur ajo doli nga shtëpia, ai ka shfryrë gjithë inatin e tij te Olta, Dea, dhe Amos, pasi për të ajo e meritonte të qëndronte dhe të shkonte në finale më shumë se të gjithë banorët, duke përfshirë dhe Kiarën.