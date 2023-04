Luizi shpërthen me fjalor banal ndaj Efit: Ik ...

Nuk është hera e parë që e thotë, por duket se Luizi e ka fjalë të domosdoshme për ta përdorur në debatet e tij fjalën “m*t”.

Ditën e sotme, ai iu ka kërkuar banorëve të tjerë që të injorojnë Efin, pasi sipas tij, nëse ata nuk e bëjnë këtë gjë, janë pa karakter. Një deklaratë që nuk dihet se ku e ka bazën e arsyetimit se pse banorët e tjerë janë pa karakter nëse nuk zbatojnë urdhrat e tij.

Gjatë qëndrimit në verandë, Efi i ka kërkuar llogari se pse flet pas krahëve për të duke e ofenduar gjatë bisedave me banorët e tjerë dhe pse nuk ia thotë në sy.

Por, Luizi e ka injoruar me fjalët “ik prdhu” dhe “mos ha mt”.

BISEDA

Efi: Pse flet more Luiz mbrapa krahëve, a nuk guxon me ma thënë para?

Luizi: Me nanën teme e ke lojën, jo me mua.

Efi: Ti e di shumë mirë që në rast se do të kisha diçka do të ta thoja dhe në sy.

Luizi: Efi ik pirdhu, me nënën time e ke jo me mua. Me mua e ke mbyll.

Efi: Shumë i vogël po dukesh. Për aq kohë sa e ke mbyllur, mos fol lart e poshtë për mua. Ja ku më ke, të përballoj, të flas, të kthej përgjigje për ça të duash ti.

Luizi: Efi ik pirdhu.

Efi: Gjithashtu edhe ti Luiz. Mos u bëj kaq i vogël. Ti e di shumë mirë se në rast se do të kisha përballë të njëjtën gjë do të thoja. Është shprehje, nuk e kisha fare në atë lloj aspekti dhe ti e di, ashtu siç ti flet jashtë dhe mos të bëjmë kot këtu etikën. Nuk ishte fare në aspektin e nënës. Shumë e shëmtuar kjo që po bën, gjithsesi veten tënde po tregon.

Luizi: Asnjë fjalë s’ke me mua.

Efi: Kur nuk kam asnjë fjalë më ty, mos fol lart e poshtë se dukesh shumë i vogël, shumë qesharak.

Luizi: Nuk të marr leje ty. Vazhdo ha m*t.

Efi: Të bëftë mirë Luiz, siç ta kam thënë që në fillim. Merre, atë që thua për të tjerët haje vetë. Të bëftë mirë siç po e ha.