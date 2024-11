Luizi ‘rikthehet’ në ‘BBVK’? Sot këngëtari pritet të bëhet pjesë e programit

Spektakli i mbrëmjes së sotme sjell surpriza, pasi Luizi do të jetë mysafir special dhe do të performojë këngën e tij më të re.

Ish-fituesi i “Big Brother VIP Albania” ka zbuluar se kënga është një bashkëpunim me Ardin dhe Mirdonin, ish-banorët e BBVK.

Pjesa tjetër e detajeve do të zbulohet gjatë spektaklit, duke i lënë ndjekësit me pritshmëri të larta për surprizat që do të sjellë kjo natë.