Luizi po jeton te shtëpia e Kiarës? Fansi “plas” shampanjën: Urime...

Sot në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon u diskutuan disa nga ngjarjet me të komentua lidhur me banorët e Big Brother Vip Albania pas përfundimit të spektaklit që mbërtheu përpara ekranit të TCH miliona shqiptarë.

Ashtu sikurse kishte premtuar, Gazmend Ujkashi, fansi i zjarrtë i Luizit hapi shampanjën për të festuar fitoren e banorit të tij të preferuar në këtë edicion.

Ai i uroi mbarësi çiftit Luiz- Kiara, ndërsa me batutë shtoi se ka mësuar që Luizi do të “zhduket” për pak kohë, për të marrë veten.

Ndër të tjera, në studio u diskutua edhe thashethemi se Luizi po jeton në shtëpinë e Kiarës./ Top Channel